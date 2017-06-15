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الجبلاية تتوصل لاتفاق مع «برزنتيشن» حول عقد الرعاية الجديد

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الجبلاية تتوصل لاتفاق مع «برزنتيشن» حول عقد الرعاية الجديد الجبلاية تتوصل لاتفاق مع «برزنتيشن» حول عقد الرعاية الجديد

التحرير

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علمت «التحرير»، من مصادر مُطلعة داخل اتحاد الكرة، ان هناك اتفاقًا بين مسئولي الجبلاية وبريزنتيشن راعي الاتحاد حول تفاصيل عقد الرعاية في الفترة المقبلة.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة مع بريزنتيشن، على أن تكون قيمة عقد الرعاية للموسم الجديد 365 أو 370 مليون جنيه، مع الوصول إلى الحد الأدنى الذي يطمح فيه مسئولو اتحاد الكرة، والبالغ 405 أو 410 مليون من خلال المكافآت، بمعنى أنه في حالة وصول لكأس العالم يحصل على 20 مليون، ومثلهم حال الوصول لكأس الأمم، وهكذا.

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وعلى صعيد آخر أكد أحد أعضاء لجنة الحكام، أن عصام عبدالفتاح رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لم يحدد مرتبات لأعضاء لجنة التطوير.

حيث قال عضو اللجنة، إن عبدالفتاح حدد رواتب اعضاء اللجنة بعدد المحاضرات التي يلقونها في المناطق، على أن تكون قيمة المحاضرة الواحدة 250 جنيه، مع وضع حد أقصى لكل عضو في لجنة التطوير، بأن يلقي محاضرات على مدار الشهر بما لايزيد عن 5 آلاف جنيه، وللبعض الآخر بما لايزيد عن 7 آلاف جنيه.

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التحرير

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