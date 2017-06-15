4 أسباب تمهد الطريق لعصام عبد الفتاح لدخول «الكاف»

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كتب - محمد الشاملي

أرسل اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بترشيح عصام عبد الفتاح، لعضوية لجنة الحكام بـ"كاف".

ويحسم اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، المقرر له منتصف شهر يوليو القادم بالمغرب، أعضاء لجنة الحكام وباقي اللجان.

ويرأس إيدي ماييه، لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي بصفة مؤقتة بعد الاستقالة المفاجئة للسوداني مجدي شمس الدين في مارس الماضي.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأسباب التي تدعم "عبد الفتاح" في رحلة الحصول على عضوبة لجنة الحكام بالكاف..

هاني أبوريدة

يتمتع هاني أبو ريدة، بشبكة علاقات جيدة إفريقيا ودوليا، ظهرت بشكل واضح في فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي خلال الانتخابات التي جرت على هامش "كونجرس فيفا" في العاصمة البحرينية المنامة، مايو الماضي.

وفاز "أبو ريدة" بعضوية الفيفا عقب حصوله على 50 صوتا مقابل 4 أصوات فقط لمنافسه الكاميروني زيلكيفلي نجوفونچا.

ويرتبط رئيس الجبلاية بعلاقة وطيدة برئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، وعدد من رؤساء الاتحادات الأهلية في إفريقيا، سيسعى لاستغلالها كافة في دعم عصام عبد الفتاح.

خبرات محلية

يظل عصام عبد الفتاح واحد من أبرز الأسماء في مجال التحكيم داخل "المحروسة" بدءا بإدارته العديد من المباريات محليا وقاريا، مرورا بفوزه بعضوية اتحاد الكرة، وأخيرا اختياره كرئيسا للجنة الحكام.

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وساهم عبد الفتاح في تصعيد جيل جديد من الحكام على المستوى المحلي، علاوة على استعانته بخبراء التحكيم وعمل معسكرات بشكل دوري تتخللها بعض المحاضرات، إلى جانب الدفاع عن الحكام ضد انتقادات بعض رؤساء ومدربي الأندية المصرية.

خبرات دولية

وأدار الحكم الدولي السابق مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010 بين منتخبي أنجولا ومالي، ولقاء منتخبي اليابان وأستراليا بكأس العالم 2006.

يمتلك عصام عبد الفتاح العديد من الخبرات التحكيمية، إذ يعد من المصريين الذي وقع عليهم الاختيار لإدارة بعض اللقاء في مونديال كأس العالم.

وسبق لعبد الفتاح، تولي اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم في الموسم الماضي، كما شارك في إلقاء العديد من المحاضرات في بعض الدول منها الإمارات.

التطوير

يسعى عصام عبد الفتاح، دائما إلى تطوير منظومة التحكيم في مصر، وشهد الموسم الحالي بالدوري الاستعانة بأجهزة اتصال بين طاقم المباراة لأول مرة.

وأوضح رئيس لجنة الحكام، أنه سيتم تطبيق خاصية الحكم الخامس، في مباريات الكأس، وتجربة حكم الفيديو في مباريات الأسبوع الأخير بمسابقة الدوري.

وأعرب "عبد الفتاح" - في تصريحات تلفزيونية - عن سعادته بترشيحه من قبل "الجبلاية" لعضوية لجنة التحكيم الإفريقي، مؤكدا أنه "شرف كبير".