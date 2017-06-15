الزمالك يشق طريقه نحو الوصافة عبر بوابة أسوان

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تستضيف الملاعب المصرية، اليوم الخميس، منافسات الأسبوع 31 من الدوري المصري الممتاز، والذي ينذر بمواجهات قوية يعد أبرزها عندما يحل أسوان ضيفًا على الزمالك، والداخلية على الإسماعيلي.

في المباراة الأولى يستضيف الزمالك نظيره أسوان على ملعب بتروسبورت، حيث يسعى الفارس الأبيض لتعزيز موقعه في ترتيب جدول الدوري، بعد أن حسم غريمه التقليدي الأهلي اللقب قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم مكون من سمير محمود عثمان حكم مباراة الدور الأول، ويعاونه كل من أيمن دجيش وسمير جمال، والحكم الرابع رمضان محمود.

ويحاول الزمالك اللحاق بمصر المقاصة صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة، حيث يأتي الفريق الأبيض ثالثا برصيد 57 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع وأقرب منافسيه، في حين يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

الزمالك استطاع الجولة الماضية الفرار بفوز هام من كمين الداخلية، في مباراة دراماتيكية، انتهت بفوز الأول 4-3، وعلى الجانب الأخر سقط أسوان أمام المصري البورسعيدي 2-1.

ويسعى الفريق الجنوبي بقيادة أسامة عرابي تفادي الوقوع ضمن دائرة الهبوط حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الداخلية صاحب المركز السادس العشر والذي ي

ويغيب عن الزمالك في مواجهة أسوان أيمن حفني للإصابة في العضلة الضامة وصلاح ريكو الذي يؤدي برنامجا تأهيليا حاليا للتخلص من الإصابة العضلية.

تاريخ المواجهات

التقى الفريقان لأول مرة في الدورى موسم 1990/1991 بعد صعود أسوان لأول مرة، وفاز الزمالك 4-1، سجل أيمن يونس أسرع أهداف مواجهات الفريقين بعد مرور دقيقة، وتعادل مصطفى النجار للضيوف بعدها بدقيقة، و رد الزمالك بهدفين أخرين في الشوط الاول سجلهما جمال عبد الحميد ونبيل محمود، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق سجل عماد صلاح الهدف الرابع للزمالك.

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التقى الفريقان في 17 لقاء من قبل، لم يحقق فريق أسوان أى فوز له على الزمالك، الذى حقق الفوز 11 مرة، و تعادل الفريقان في ست مواجهات.

حقق الزمالك 6 انتصارات متتالية مواسم 1999/2000، 2002/2003، 2003/2004 و التى سجل خلالها الزمالك 24 هدفا مقابل 3 فقط لأسوان، حيث سجل الزمالك خلالها ثلاث خماسيات في الدوري منها واحدة بأسوان.

سجل الزمالك 39 هدفا في لقاءات الفريقان فيما كان هداف المواجهات هو العندليب عبد الحليم علي برصيد 5 أهداف، مقابل 9 فقط لأبناء الجنوب.

وفي مباراة أخرى يستضيف ستاد الإسماعيلية مباراة الإسماعيلي مع الداخلية فى لقاء البحث عن النقاط الثلاث للفريقين لاسيما أن الداخلية خسر في الجولة الأخيرة من الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فيما تعادل الدراويش سلبيًا مع وادى دجلة.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.

ومن جانبه طالب علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية لاعبيه بالتركيز فى المباريات الأربعة المتبقية في المسابقة بداية من مواجهة الدراويش للهروب من دوامة الهبوط فيما يأمل أبو طالب العيسوى المدير الفني للإسماعيلي في تحسين مركز فريقه في جدول الدورى.

وفي مباريات أخري من الجولة 31 للدوري اليوم الخميس، يستضيف الشرقية نظيره طلائع الجيش على ستاد بنها، ويلعب طنطا أمام النصر للتعدين على ستاد أسوان.