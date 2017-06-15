بسبب "تيران وصنافير".. محامي يقود مسيرة "عائلية" في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

تداول نشطاء من محافظة كفر الشيخ، صورًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تظهر رجلًا، اصطحب ولديه في مسيرة احتجاجية، نظمها هو، اعتراضًا على موافقة البرلمان أمس، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير"، حمل فيها لافتة تؤكد مصرية الجزيرتين.

"عملت مسيرة بطفلي لاعتراضي على عدم إجراء استفتاء شعبي بشأن هذه الاتفاقية، ولكي أعرف هذين الطفلين أن الجزيرتين مصريتين"، كلمات قالها طارق ماجد عاشور، المحامي، لـ"مصراوي"، معللًا أسباب تنظيم مسيرته العائلية.

وأشار طارق: "ساستمر بتنظيم مثل هذه المسيرة العائلية، حتى لو بمفردي وبتلك اللافتة، مهما كلفني الأمر، لأني مواطن مصري له حقوق وواجبات، من ضمنها التعبير عن رأيي بحرية"، مؤكدًا أنه سيدعو لعمل لقاءات صغيرة مع أولياء أمور، للتعريف بتاريخ مصر قديمًا وحديثًا، حتى ينقلوه لأبنائهم.

وبدأ طارق مسيرته "العائلية" بشارع المركز بمدينة الحامول، مرورًا بالشارع الكبير، قم شارع المسجد الكبير.