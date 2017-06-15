إصابة عامل في حريق منزل بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

أصيب عامل بحروق بأنحاء متفرقة من جسده، بنسبة 60 %، اليوم الخميس، في حريق منزل، بناحية قرية أولاد إسماعيل، دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة المراغة، إخطارًا بوجود حريق بناحية أولاد إسماعيل دائرة المركز.

وسيطرت القوات على النيران، وتبين نشوب الحريق بحوش منزل، ملك "حنفي طـه محمود، 53 عامًا" عامل.

نتج عن الحريق إصابة مالك الحوش، بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى، بنسبة 60%، بأنحاء متفرقة في الجسم، ونقل على إثرها للمستشفى المركزي.

وأسفر الحريق عن نفوق رأسين ماشية، و3 رؤوس غنم ودابتين واحتراق بعض الأثاث المنزلي.

ورجح صاحب الحوش، أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، نافيًا الشبهة الجنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2439 إداري المركز لسنة 2017.