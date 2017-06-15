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إصابة 3 أشخاص وضبط 8 في مشاجرة بسبب الميراث بأوسيم

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص وضبط 8 في مشاجرة بسبب الميراث بأوسيم

11:18 ص الخميس 15 يونيو 2017

إصابة 3 أشخاص وضبط 8 في مشاجرة بسبب الميراث بأوسيم

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين 8 أشخاص من عائلة واحدة بمركز أوسيم بسبب الخلاف على الميراث.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بنشوب مشاجرة ووجود متوفٍ ومصابين بمنطقة البراجيل.

وكشفت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين سائق توك توك واثنين من أعمامه، و(طرف ثان) فلاح يدعى عبد الحميد عبد الحميد 32 عاما، نجل عم الأول و4 آخرين، بسبب خلافات حول الميراث، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابة سائق التوك توك بجرح تهتكي بالرأس، وآخر قطعي بالبطن، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني، كما أصيب اثنان آخرين بجروح بالرأس، وشرخ بعظام الجمجمة.

تمكن المقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث أوسيم، من ضبط 7 أشخاص من طرفي المشاجرة، ووجه اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، بتعيين الخدمات الأمنية لمنع تجدد الاشتباكات.

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مصراوي Masrawy

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