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5 قرارات للسيسي اليوم أبرزها فصل معاون نيابة بغير الطريق التأديبي

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مصراوي Masrawy

5 قرارات للسيسي اليوم أبرزها فصل معاون نيابة بغير الطريق التأديبي

11:23 ص الخميس 15 يونيو 2017

5 قرارات للسيسي اليوم أبرزها فصل معاون نيابة بغير الطريق التأديبي

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم 5 قرارات للرئيس عبد الفتاح ، أبرزها القرار رقم 251 لسنة 2017 بفصل باهر طه محمد شحاتة، معاون النيابة العامة دفعة 2014 من عمله بالنيابة، بغير الطريق التأديبي.

وقالت الجريدة الرسمية في عددها رقم 138 الوقائع المصرية، إن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر برقم 46 لعام 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 20 أبريل 2017.

كما وافق الرئيس، على تعديل تاريخ أقدمية المستشار طاهر حامد كامل مطاوع، الوكيل بهيئة قضايا الدولة، لتكون من 19 سبتمبر 2013، تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 599 لسنة 2013، ليكون تاليا للمستشار سمير عبد المنعم عبد الرحمن محم القماش، وسابقا على المستشار خالد فوزي سليمان سعيد الوكيلين بهيئة قضايا الدولة.

وقرر الرئيس، في قراره رقم 260 لسنة 2017، ندب القاضي محمد صلاح الدين محمد جمال رزقة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي.

كما أصدر السيسي، قرارا رقم 253 لسنة 2017، بتخصيص مساحة، "330,87" فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية الطويرات بمحافظة قنا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشار محطة توليد كهرباء حرارية بنظام حق الانتفاع بدون مقابل وفقا للقواعد والإجراءات التي صدر بها القرار من مجلس الوزراء.

كما وفق الرئيس، على إعادة تخصيص مساحة " 1785,75" فدان من الأراضي المملوكة للدولة، بناحية وصلة جرزا مركز العياط بمحافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، على أن يكون الإشراف الفني في الاستخدام للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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