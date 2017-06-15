بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث مروع بالصف

كتب - محمد شعبان:

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب اثنان آخرين؛ إثر اصطدام سيارتين أعلى نفق الودي بمركز الصف.

وكشفت المعاينة أنه أثناء توقف سيارة نقل على جانب الطريق لإنزال أحد مستقليها، اصطدمت بها من الخلف سيارة ميكروباص، مما أدى إلى شطر الأخيرة نصفين.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من: علاء راتب علي، جمال صديق محمد، علاء محمد عبده، فرحان محمد علي، محمود خالد جابر، رجاء فتحي محمد، محمود خالد جابر، محمد رشوان سيد، دياب أحمد جابر، شريف محمد علي، عمرو رشوان سيد، إسلام أحمد إسماعيل، وعلي أحمد علي، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أطفيح المركزي باستثناء واحد نُقل إلى مستشفى حلوان العام.

كما أصيب أمين شرطة يدعى فهمي وحيد من إدارة شرطة المرافق، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، ووائل حسن ماهر، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.