بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث مروع بالصف
بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث مروع بالصف
11:13 ص الخميس 15 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب اثنان آخرين؛ إثر اصطدام سيارتين أعلى نفق الودي بمركز الصف.
وكشفت المعاينة أنه أثناء توقف سيارة نقل على جانب الطريق لإنزال أحد مستقليها، اصطدمت بها من الخلف سيارة ميكروباص، مما أدى إلى شطر الأخيرة نصفين.
وأسفر الحادث عن مصرع كلا من: علاء راتب علي، جمال صديق محمد، علاء محمد عبده، فرحان محمد علي، محمود خالد جابر، رجاء فتحي محمد، محمود خالد جابر، محمد رشوان سيد، دياب أحمد جابر، شريف محمد علي، عمرو رشوان سيد، إسلام أحمد إسماعيل، وعلي أحمد علي، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أطفيح المركزي باستثناء واحد نُقل إلى مستشفى حلوان العام.
كما أصيب أمين شرطة يدعى فهمي وحيد من إدارة شرطة المرافق، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، ووائل حسن ماهر، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني.
حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات
-
مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأعيرة النارية بالطوابق
-
إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم
-
تكدس مروري أعلى محور صفط اللبن إثر تصادم سيارتين
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مرتضى منصور يعلن رابع صفقات الزمالك للموسم الجديدرياضة
-
خالد علي يكشف تفاصيل احتجازه أثناء فضّ مسيرة "تيران وصنافير" الاحتجاجيةأخبار
-
كيف أنقذ رجال الحماية المدنية 3 عمال بمول مصر من الموت في 5 دقائق؟أخبار
-
البرلمان يحيل اتفاقية تيران وصنافير إلى رئيس الجمهوريةأخبار
-
مصدر أمني: تسرب غاز وراء حريق مول مصرأخبار
-
الأمن يدفع بقوات "فضّ الشغب" للسيطرة على مسيرة "تيران وصنافير"أخبار