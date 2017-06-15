بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة لائحة قانون الاستثمار

كتب - محمد غايات:

بدأ قبل قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بمقر الهيئة العامة للاستثمار؛ لمتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في الصيغة النهائية، كما يتابع المحلس نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا.

وتناقش الحكومة استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة وسرعة إنهاء تلك التعديات، بالإضافة لسرعة تنفيذ طلبات التقنين.

كما يناقش المجلس المتابعة المستمرة لضبط أسعار السلع الغذائية وتوفيرها بالأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك، بالإضافة لمتابعة تنقية بطاقات التموين وعرض الأعداد التي تم رفعها من منظومة الدعم، وذلك مع اقتراب انتهاء المدة التي حددتها الحكومة لتنقية بطاقات التموين بنهاية شهر يونيو الجاري.