بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة لائحة قانون الاستثمار
بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة لائحة قانون الاستثمار
10:50 ص الخميس 15 يونيو 2017
كتب - محمد غايات:
بدأ قبل قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بمقر الهيئة العامة للاستثمار؛ لمتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في الصيغة النهائية، كما يتابع المحلس نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا.
وتناقش الحكومة استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة وسرعة إنهاء تلك التعديات، بالإضافة لسرعة تنفيذ طلبات التقنين.
كما يناقش المجلس المتابعة المستمرة لضبط أسعار السلع الغذائية وتوفيرها بالأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك، بالإضافة لمتابعة تنقية بطاقات التموين وعرض الأعداد التي تم رفعها من منظومة الدعم، وذلك مع اقتراب انتهاء المدة التي حددتها الحكومة لتنقية بطاقات التموين بنهاية شهر يونيو الجاري.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تطوير المستشفيات التعليمية لتقديم الخدمة
-
رئيس الوزراء يكرم موظف بالإسماعيلية رفض رشوة لتسهيل الاستيلاء على
-
المصيلحي: لدينا 4.4 مليون طن قمح
-
مجلس الوزراء يوافق على التشريع الخاص بالإطار الوطني للمؤهلات
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق "مول مصر" إلى 3 أشخاصأخبار
-
ضبط ربة منزل في أحضان عاملين اثنين وزوجها يفر هربًا بدمياطأخبار
-
البرلمان يحيل اتفاقية تيران وصنافير إلى رئيس الجمهوريةأخبار
-
بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "تيران وصنافير سعودية"أخبار
-
كيف أنقذ رجال الحماية المدنية 3 عمال بمول مصر من الموت في 5 دقائق؟أخبار
-
بالفيديو.. حيلة لـ تبريد أي مشروب بأقل من دقيقتينفنون