أخبار عاجلة

إيفرتون يضم حارس سندرلاند -
إدارة اليونايتد تتوصل لاتفاق نهائي مع موراتا -
ساوثهامبتون يستهدف مدرب دورتموند السابق -
«أبل» تكشف أهدافها في تطوير السيارات ذاتية القيادة -
الأخبار - الإليزيه: ماكرون سيلتقي بشكل منفصل فى باريس ولي عهد ابو ظبي وأمير قطر -
ارتياح بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان "التفاضل" في الأقصر -
مصدر: توصية مفوضي الدستورية العليا بشأن "تيران وصنافير" غير مُلزم للحكومة -
نجل مرسي وشقيقته يحضران قضية "اقتحام السجون" -
المفوضين تؤجل نظر دعوى بطلان قرار التصالح مع حسين سالم لـ 6 يوليو -
البيئة تعلن الانتهاء من خطتها لتطوير مكامير الفحم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة لائحة قانون الاستثمار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة لائحة قانون الاستثمار

10:50 ص الخميس 15 يونيو 2017

بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة لائحة قانون الاستثمار

كتب - محمد غايات:

بدأ قبل قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بمقر الهيئة العامة للاستثمار؛ لمتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في الصيغة النهائية، كما يتابع المحلس نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى ألمانيا.

وتناقش استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة وسرعة إنهاء تلك التعديات، بالإضافة لسرعة تنفيذ طلبات التقنين.

كما يناقش المجلس المتابعة المستمرة لضبط السلع الغذائية وتوفيرها بالأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك، بالإضافة لمتابعة تنقية بطاقات وعرض الأعداد التي تم رفعها من منظومة الدعم، وذلك مع اقتراب انتهاء المدة التي حددتها الحكومة لتنقية بطاقات التموين بنهاية شهر يونيو الجاري.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تطوير المستشفيات التعليمية لتقديم الخدمة الصحية للمرضى

    رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تطوير المستشفيات التعليمية لتقديم الخدمة

    أخبار
  • رئيس الوزراء يكرم موظف بالإسماعيلية رفض رشوة لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة

    رئيس الوزراء يكرم موظف بالإسماعيلية رفض رشوة لتسهيل الاستيلاء على

    أخبار
  • المصيلحي: لدينا 4.4 مليون طن قمح

    المصيلحي: لدينا 4.4 مليون طن قمح

    أخبار
  • مجلس الوزراء يوافق على التشريع الخاص بالإطار الوطني للمؤهلات

    مجلس الوزراء يوافق على التشريع الخاص بالإطار الوطني للمؤهلات

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق

    الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق "مول " إلى 3 أشخاصأخبار

  • ضبط ربة منزل في أحضان عاملين اثنين وزوجها يفر هربًا بدمياط

    ضبط ربة منزل في أحضان عاملين اثنين وزوجها يفر هربًا بدمياطأخبار

  • البرلمان يحيل اتفاقية تيران وصنافير إلى رئيس الجمهورية

    البرلمان يحيل اتفاقية تيران وصنافير إلى رئيس الجمهوريةأخبار

  • بعد 30 دقيقة..

    بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "تيران وصنافير سعودية"أخبار

  • كيف أنقذ رجال الحماية المدنية 3 عمال بمول مصر من الموت في 5 دقائق؟

    كيف أنقذ رجال الحماية المدنية 3 عمال بمول مصر من الموت في 5 دقائق؟أخبار

  • بالفيديو.. حيلة لـ تبريد أي مشروب بأقل من دقيقتين

    .. حيلة لـ تبريد أي مشروب بأقل من دقيقتينفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة

وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة

مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير

مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير

وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر

وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر

الأخبار - مجلس الوزراء يناقش خطة وزارة التموين وتحسين الخدمات للمواطنين

الأخبار - مجلس الوزراء يناقش خطة وزارة التموين وتحسين الخدمات للمواطنين