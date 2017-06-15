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الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة: حار.. والعظمى بالقاهرة 36

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مصراوي Masrawy

الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة: حار.. والعظمى بالقاهرة 36

10:38 ص الخميس 15 يونيو 2017

الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة: حار.. والعظمى بالقاهرة 36

كتبت - مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر سيكونان في حالة اضطراب ما بين الخفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :
القاهرة 25 36
الإسكندرية 23 30
مطروح 20 28
بورسعيد 24 30
دمياط 22 30
بلطيم 22 31
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 37
العريش 17 32
نخل 16 34
طابا 18 35
الطور 24 37
مرسى علم 27 38
الغردقة 27 37
شرم الشيخ 28 38
رفح 18 31
كاترين 19 33
سيوة 23 37
المنيا 24 37
الفيوم 25 36
رأس سدر 23 35
أبوسمبل 26 40
وسط الدلتا 24 35
أسيوط 24 38
سوهاج 26 40
الأقصر 27 41
أسوان 28 42
شلاتين 26 38
حلايب 28 37
الوادى الجديد 25 40
قنا 25 39
نويبع 25 33
السلوم 21 30

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