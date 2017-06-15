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اليوم.. الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة «سموحة»

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اليوم.. الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة «سموحة» اليوم.. الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة «سموحة»

التحرير

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة سموحة، مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش، فرع النادي بالجزيرة.

ومن المُقرر أن يُعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين المرشحة لخوض المباراة، على أن يتوجه الفريق إلى الأسكندرية بعد ذلك.

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الجدير بالذكر أن المدير الفني للأهلي، قد أكد في وقت سابق أنه بعد حسم لقب الدوري العام، سيعطي فرصة لجميع اللاعبين الذين لم يشاركوا طوال الفترة الماضية.

ويستضيف سموحة نظيره النادي الأهلي، على ملعب الجيش بالأسكندرية، ببرج العرب، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الـ 31 بمسابقة الدوري الممتاز.

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