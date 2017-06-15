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توريد 180 ألف طن قمح محلي بصوامع كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

توريد 180 ألف طن قمح محلي بصوامع كفر الشيخ

10:30 ص الخميس 15 يونيو 2017

توريد 180 ألف طن قمح محلي بصوامع كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ،  والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الخميس، ارتفاع كميات القمح التى استقبلتها الشون والصوامع، من المزارعين، بناء على الشروط الموضحة  لتوريده من خلال اللجان المشكلة لذلك.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن ما جرى توريده منذ بداية موسم القمح، بلغ 180 ألفا و26 طنًا، و220 كيلو جرام، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين.

وأشار الهابط إلى أن استلام القمح، سيكون من خلال 15 منفذًا، و 9 مراكز تجميع تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبنك التنمية والأئتمان الزراعى، والشركة المصرية القابضة للصوامع.

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