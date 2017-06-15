بروتوكول تعاون بين الانتاج الحربي والبترول في التصنيع والتدريب
بروتوكول تعاون بين الانتاج الحربي والبترول في التصنيع والتدريب
10:16 ص الخميس 15 يونيو 2017
كتب- مصطفى المنشاوي:
شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت" .
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من مجالات الاهتمام المشترك منها شق الطرق، وإقامة صناعات مشتركة وتوفير المتفجرات، وتقديم الاستشارات بكافة أنواعها، وإعداد التصميمات الهندسية والتعاون في مجالات البحوث والتدريب.
وقال العصار، إن هذا الامر يعظم من فرص كل منهما في تنفيذ المشروعات والاعمال والخدمات التى تقع في مجال اعمال وخبرات كل طرف منها وكذلك الاستفادة من المنتجات المحلية الامر الذي يعود بالنفع علي تحسين الاقتصاد القومي المصري.
واكد العصار أن وزارة الانتاج الحربي تمتلك من الخبرات والكفاءات التكنولوجية والبشرية التي تؤهلها لتنفيذ العديد من المشروعات القومية بالتعاون مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.
وقال العصار إن الوزارة تستغل فائض الطاقة الانتاجية لديها من أجل المساهمة في دعم الصناعة الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني، الأمر الذى يعود بالنفع علي المواطن المصري.
وأكد الملا أن وزارة البترول تعمل في عدة مجالات وأنشطة، وأن وزارة الانتاج الحربي لديها امكانيات وقدرات تصنيعية ضخمة وتلتزم بتنفيذ المشروعات بأفضل جودة وفي الفترة الزمنية المتفق عليها، الأمر الذى سيعود بالنفع علي كافة الأطراف وينعكس بدوره علي تحسين الاقتصاد وتطوير الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي.
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