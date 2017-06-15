اليوم.. نظر دعوى تطالب بتعديل مواعيد الإفطار والإمساك في رمضان

كتب - محمود السعيد:

تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى المقامة من زكي محمد رجب، التي تطالب بتأخير موعد إفطار الصائم بعد المغرب أي بعد الآذان بـ38 دقيقة عند ظهور الخيط الأسود في الأفق، وتعديل موعد الإمساك، وموعد صلاة الفجر، ليكون عند ظهور الخيط الأبيض في السماء.

واختصمت الدعوى رقم ٥٠٦٦٣ لسنة 71 ق كلا من شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية ورئيس مجمع البحوث الإسلامية.

وقالت الدعوى إن بداية وقت الإفطار في رمضان ليس له أية علاقة مع غروب الشمس، وليس الإمساك عن الطعام في رمضان له علاقة مباشرة بظهور الشمس، ولكن العلاقة تكون بالليل والنهار، أي أن بداية غروب وظهور قرص الشمس ليس له علاقة بوقت الإفطار أو الإمساك، والصوم هو الخيط الأسود لليل "ظلمة الليل"، والخيط الأبيض للنهار وكلاهما يكونان فى عدم ظهور قرص الشمس، أي أن بداية دخول ظلمة الليل وبداية دخول وظهور وانشقاق ظلمة وسواد الليل بأول بياض للنهار الذي يكون بعد ذهاب سواد الليل وظلمته "بداية الفجر" هو الذي له علاقة بالإفطار والإمساك في رمضان، وهذا هو قول الحق تعالى وليس قول العلماء - بحسب صحيفة الدعوى.​

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