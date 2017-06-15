بالصور.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الأحياء والجغرافيا والتفاضل
بالصور.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الأحياء والجغرافيا والتفاضل
09:24 ص الخميس 15 يونيو 2017
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كتبت - ياسمين محمد:
تصوير - احمد طرانه:
يستكمل طلاب الثانوية العامة، امتحاناتهم لليوم السادس، بأداء امتحانات الأحياء، والجغرافيا، والتفاضل والتكامل.
ويؤدي طلاب شعبة العلوم امتحان الأحياء، وطلاب شعبة الرياضيات امتحان التفاضل والتكامل، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا.
وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، تسهيلًا لتفتيشهم، وبدأ الامتحان في تمام التاسعة.
ويصل عدد طلاب الثانوية العامة بالشعب الثلاثة إلى نحو 592.400 ألف طالب وطالبة.
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