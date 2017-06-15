اليوم.. اجتماع طارئ ب«الصحفيين» لمناقشة «أحداث تيران وصنافير»

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دعا نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، مجلس النقابة، لاجتماع طارئ اليوم الخميس، لمناقشة أحداث أمس الأول الثلاثاء، واقتحام مقر النقابة من قبل قوات الأمن التى عكفت على محاصرته منذ بدء الوقفة التى دعا لها عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة احتجاجًا على مناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عدد من الصحفيين المشاركين فى اعتصام النقابة. وكان على رأس المقبوض عليهم محمود كامل، عضو مجلس النقابة، والناشط الحقوقى كمال خليل، إلا أنه تم الإفراج عنهما وعدد من الصحفيين، عدا 8 صحفيين ونشطاء هم «باسم طارق، محمد مصطفى، عبدالرحمن مقلد، محمود نجم، محمد رياض، هاني عبدالحميد، محمد سمير، محمد أحمد»، والتى وجهت لهم النيابة، أمس الأربعاء، تهم التظاهر بدون تصريح.

وأكد نقيب الصحفيين أنه ضد دخول النقابة فيما اسماه «النفق المظلم» وقيامها بدور سياسى، قائلاً: «لن أسمح لأحد بإدخال النقابة فى معركة ليست لها دخل بها، ولست ضد أن يقول أحد رأيه بحرية، ولكن باستخدام أسلوب يليق بالنقابة».

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يذكر أن نحو 600 صحفى من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة، دعوا إلى اعتصام الثلاثاء، داخل مقر النقابة بوسط القاهرة؛ رفضًا لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين الحكومة المصرية، والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر للسعودية.

وشارك فى الوقفة عدد من الرموز السياسية والصحفية على رأسهم «حمدين صباحي، ويحيى قلاش، وخالد على، وكمال خليل».