أمن الإسكندرية: ملتزمون بضبط النفس مع تظاهرات "تيران وصنافير"

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أكد اللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، عدم تعامل قبل قوات الأمن مع أي احتجاجات بشوارع المدينة، على خلفية إقرار مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير".

وأضاف عبد الحميد في تصريح صحفي، الخميس، أنه لم ترد حتى الآن إخطارات بوجود مظاهرات في شوارع المدينة، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تحافظ على ضبط النفس في التعامل مع أي شكل من مظاهر الاحتجاجات، وفي الوقت نفسه على استعداد للتعامل مع أي شيء يطرأ للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتظاهر العشرات من المواطنين، مساء الأربعاء، بمنطقة ميامي شرقي الإسكندرية، احتجاجًا على قرار مجلس النواب بالموافقة نهائيًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير".

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة