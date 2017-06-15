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قوات الأمن تلقي القبض على "خط الشرقية"

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مصراوي Masrawy

قوات الأمن تلقي القبض على "خط الشرقية"

04:44 ص الخميس 15 يونيو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في السعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من إلقاء القبض على "محمد س" أحد أخطر العناصر الإجرامية بالمحافظة، والملقب بـ"خط الشرقية".

كانت معلومات سرية وردت لضباط مباحث المديرية، عن تواجد المتهم الهارب من عدة أحكام قضائية، بأحد المراكز الصحراوية بالمحافظة.

وفور التأكد من صحة المعلومات، تم ضبط المتهم بعد مطاردة عنيفة بينه وبين القوات، وذلك أثناء قيادته سيارة مُحملة بالرمال، وبحوزته سلاح آلي.

وبالفحص، تبين أن المتهم هارب من 5 أحكام بالسجن لمدة 50 سنة، في 5 قضايا "خطف" و"قتل"، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في 28 جناية أخرى "سرقة" و"قتل" منها قتل خفير نظامي سنة 2015.

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