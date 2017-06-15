رئيس الثانوية العامة: لم يحدث تسريب لامتحانات اليوم
رئيس الثانوية العامة: لم يحدث تسريب لامتحانات اليوم
09:45 ص الخميس 15 يونيو 2017
كتبت - ياسمين محمد:
أكد الدكتور رضا حجازي - رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أي امتحانات تداولتها صفحات الغش الإلكتروني، قبل بدء اللجان "مزيفة"، مؤكدًا أنه لم يحدث تسريب لأي من امتحانات الثانوية العامة منذ بدايتها.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحانات الأحياء لطلاب شعبة العلوم، التفاضل والتكامل لطلاب شعبة الرياضيات، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
ويصل عدد طلاب شعبة العلوم 227.737 طالب وطالبة، وطلاب شعبة الرياضيات 101.551 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 223.193 طالب وطالبة، ويؤدون الامتحان في 1642 لجنة على مستوى الجمهورية.
وأهاب حجازي بطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، عدم الانسياق وراء شائعات تسريب الامتحانات، مؤكدًا أن هذه الصفحات لا تسعى إلا إلى البلبلة وإثارة الرأي العام.
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