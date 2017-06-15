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إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادم

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مصراوي Masrawy

إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادم

09:10 ص الخميس 15 يونيو 2017

إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادم

كتب - طه عبيد:

تسبب اصطدام سيارة شرطة بعمود إنارة في إصابة ضابط ومجندين بشرطة مطار القاهرة الدولي، أمام مبنى الركاب رقم 3، وتم نقلهم بسيارتي إسعاف إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر لاستكمال علاجهم.

وصرحت مصادر طبية بالمطار أنه أثناء توجه نقيب مجدي أمين والمجندين محمد عبدالله الباز وحسين إبراهيم أحمد بسيارة شرطة إلى معسكر الأمن، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق بسبب السرعة، واصطدم بعمود إنارة أمام المبنى رقم 3، ما تسبب فى إصابتهم بجروح مختلفة.

وأضافت المصادر أن الأطقم الطبية توجهت لموقع الحادث وتم الكشف على المصابين وعمل الإسعافات الأولية، ونقلهم بسيارتي إسعاف المطار بإشراف الدكتور إبراهيم حسن - مدير إسعاف القاهرة، ومحمود غنيم - مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر لاستكمال علاجهم.

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