فيديو| الأهلي: «مالحقناش نفرح بقانون الرياضة»

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علق عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، على بعض بنود لائحة اللجنة الأولمبية المصرية «الاسترشادية»، قائلًا «مالحقناش نفرح بقانون الرياضة».

وقال «وحيد»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «رمضانك sport»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة «ON sport»، أن ناديه فوجئ بتلك اللائحة التي وصفها بالمعيبة، والتي تقتص من حقوق الجمعيات العمومية، مضيفًا أنها تحمل إهانة لعقول كل من سيدلوا بدلوه في بنودها.

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واستكمل، أن مجلس إدارة النادي الأحمر، يرعى 150 ألف عضو و600 ألف متردد بخلاف الملايين من جماهيره، ولن يقبل بفرض شروط تعجيزية عليه، بإلزام اللائحة الاسترشادية له بحضور 12500 عضو لمناقشة بنود اللائحة.