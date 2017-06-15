إغلاق اللجان وبدء امتحانات اليوم السادس للثانوية العامة بالشرقية
إغلاق اللجان وبدء امتحانات اليوم السادس للثانوية العامة بالشرقية
09:27 ص الخميس 15 يونيو 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
أغلقت، صباح اليوم، مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، استعدادًا لامتحانات مواد التفاضل والتكامل، والأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، ضمن اليوم السادس لامتحانات المرحلة الثانوية العامة.
وبدأت، الأحد 4 يونيو الجاري، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.
كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.
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