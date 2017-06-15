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وزير الري: يجب استغلال كل نقطة مياه.. وجهزنا حملة توعية للمواطنين

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وزير الري: يجب استغلال كل نقطة مياه.. وجهزنا حملة توعية للمواطنين وزير الري: يجب استغلال كل نقطة مياه.. وجهزنا حملة توعية للمواطنين

التحرير

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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، مساء الأربعاء، إنه يجب على المواطنين الحفاظ على كل نقطة مياه، واستغلالها بشكل جيد ورشيد، حيث أن الزيادة السكانية في تؤدي إلى إهدار نسبة كبيرة من المياه حال عدم استخدامها بشكل أمثل.

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «TEN»، أنه يجب أن يكون هناك وعي عالي من كافة المواطنين بضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه، موضحًا أن الوزارة أعدت فيديوهات توعية للحفاظ على المياه.

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وأشار الوزير، إلى أن تلك الفيديوهات جاءت تحت عنوان «المسحراتي»، وهي تدعو المواطنين للحفاظ على كافة المياه سواء الشرب أو الصرف، وذلك بمساعدة إحدى القنوات الخاصة.

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التحرير

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