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شيخ الأزهر: الطلاق محظور لغير ضرورة.. لما فيه من «كفران لنعمة الزواج»

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شيخ الأزهر: الطلاق محظور لغير ضرورة.. لما فيه من «كفران لنعمة الزواج» شيخ الأزهر: الطلاق محظور لغير ضرورة.. لما فيه من «كفران لنعمة الزواج»

التحرير

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قال الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الأربعاء، إن الطلاق محظور لغير ضرورة لما فيه من كفران لنعمة الزواج، موضحًا أن الطلاق جُعل للضرر وليس للمزاج.

أكد الطيب، خلال برنامج «الإمام الطيب»، الذي يُذاع عبر عدة فضائيات مصرية، أن «الأصل في حكم الطلاق الحُرمة والحظر، والضرورة ليس من بينها الرغبة والشهوة والتغيير والحب والكره وكل ما نسمعه هذه الأيام من أسباب للطلاق».

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أوضح أن «عدم إنجاب الزوجة لا يبيح للزوج أن يطلقها، ولكن يبيح له الزواج من أخرى ويسترضي الزوجة الأولى من باب الخلق القويم الذي دعا له ديننا الحنيف».

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التحرير

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