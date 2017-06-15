كيف تواجه حروق الشمس خلال الأيام شديدة الحرارة؟

د ب أ:

تعد حروق الشمس من الإصابات الشائعة خلال فصل الصيف بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة والتعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية كريستوف ليبيش أن أعراض الإصابة بحروق الشمس تتمثل في احمرار الوجه بشده، كما يبدو الوجه كما لو كان محروقا من الشمس.

وأضاف الطبيب الألماني أن حروق الشمس ما هي التهابات؛ لذا يمكن مواجهتها بواسطة حمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبرين) وكذلك بواسطة ضمادات اللبن المخثر أو الزبادي، والتي تعمل على تبريد موضع الالتهاب والتخفيف من الألم.

وعملا بمبدأ الوقاية خير من العلاج، ينصح ليبيش بتطبيق كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية عال (50 مثلا)، قبل أخذ حمام شمسي، مع مراعاة وضع كمية كافية وتجديد طبقة الكريم كل 3 ساعات، حتى إذا كان الكريم مقاوما للماء.

وبشكل عام ينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس طويلا قدر المستطاع خلال فصل الصيف؛ نظرا لأن الأشعة فوق البنفسجية لا تُعجّل بشيخوخة البشرة فحسب، بل ترفع أيضا من خطر الإصابة بسرطان الجلد.