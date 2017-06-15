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ليبيا تحظر تصدير النفط للشركات المتعاقدة مع قطر

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مصراوي Masrawy

ليبيا تحظر تصدير النفط للشركات المتعاقدة مع قطر

07:04 ص الخميس 15 يونيو 2017

ليبيا تحظر تصدير النفط للشركات المتعاقدة مع قطر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الليبية المؤقتة، الأربعاء، حظر تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع قطر أو تكون قطر شريكا فيها، وذلك بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ووفقا لـ"سكاي نيوز عربية" وجه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، خطاباً إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس يطلب منه، ومن شركات
النفط الليبية، وقف التعامل مع شركة "جلينكور" لتصدير النفط، بسبب تعاقدها مع قطر وأي شركة تتعامل مع الدوحة.

وكانت "جلينكور" وقعت عقد تسويق نفط حقلي سرير وميسلا عبر ميناء مرسى الحريقة شرقي ليبيا عام 2015، محتكرة بذلك بيع 230 ألف برميل يوميا
من الإنتاج الليبي.

وتعد "جلينكور" أكبر شركة للسلع، ومن المستثمرين الكبار بها هيئة قطر للاستثمار، التي تمتلك أكثر من 8% من الشركة العملاقة.

ومؤخرا اشتركت الهيئة القطرية و"جلينكور" في شراء حصة بمليارات الدولارات في شركة الطاقة الروسية العملاقة روزنفت.

قرار ليبيا حظر تصدير النفط للشركات المتعاقدة مع قطر

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