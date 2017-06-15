ليبيا تحظر تصدير النفط للشركات المتعاقدة مع قطر
ليبيا تحظر تصدير النفط للشركات المتعاقدة مع قطر
07:04 ص الخميس 15 يونيو 2017
القاهرة - (مصراوي):
أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، الأربعاء، حظر تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع قطر أو تكون قطر شريكا فيها، وذلك بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ووفقا لـ"سكاي نيوز عربية" وجه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، خطاباً إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس يطلب منه، ومن شركات
النفط الليبية، وقف التعامل مع شركة "جلينكور" لتصدير النفط، بسبب تعاقدها مع قطر وأي شركة تتعامل مع الدوحة.
وكانت "جلينكور" وقعت عقد تسويق نفط حقلي سرير وميسلا عبر ميناء مرسى الحريقة شرقي ليبيا عام 2015، محتكرة بذلك بيع 230 ألف برميل يوميا
من الإنتاج الليبي.
وتعد "جلينكور" أكبر شركة للسلع، ومن المستثمرين الكبار بها هيئة قطر للاستثمار، التي تمتلك أكثر من 8% من الشركة العملاقة.
ومؤخرا اشتركت الهيئة القطرية و"جلينكور" في شراء حصة بمليارات الدولارات في شركة الطاقة الروسية العملاقة روزنفت.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الخارجية التركي يلتقي أمير الكويت اليوم والعاهل السعودي غدًا
-
البنتاجون تضع اللمسات الأخيرة على صفقة لبيع طائرات إف15 لقطر
-
10 تصريحات × 24 ساعة
-
تدريبات عسكرية وعقود سلاح بمليارات الدولارات بين قطر والولايات المتحدة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور.. نجوم الفن في جزيرتي "تيران وصنافير"فنون
-
مهاجم الزمالك الجديد يحصل على مقدم تعاقده.. وترقب موقف الثنائي الإفريقيرياضة
-
بالفيديو.. حيلة لـ تبريد أي مشروب بأقل من دقيقتينفنون
-
خالد علي يكشف تفاصيل احتجازه أثناء فضّ مسيرة "تيران وصنافير" الاحتجاجيةأخبار
-
خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنتهأخبار
-
مصادر مقربة من الإبراشي تنفي وقف "العاشرة مساء": البرنامج في موعدهأخبار