اليابان تقر مشروع قانون مثيرا للجدل لـ "مكافحة التآمر"

طوكيو - (د ب أ):

مرر حزب رئيس الوزراء الياباني الحاكم شينزو آبي وشريك له في الائتلاف، مشروع قانون مثيرا للجدل لمكافحة التآمر، وذلك عبر مجلس المستشارين (الغرفة الأعلى في البرلمان) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

واحتج مئات الأشخاص على التشريع أمام مبنى البرلمان في منتصف الليلة الماضية، ورددوا شعارات مثل "مشروع القانون غير دستوري" و"استقل يا آبي".

وكان آبي شدد الأسبوع الماضي على الحاجة إلى سن مشروع القانون هذا، قائلا إن اليابان باعتبارها الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 تتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات المتاحة كافة لمكافحة الإرهاب.

ويرى المنتقدون أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الرقابة من قبل السلطات وأن يعرض الحريات المدنية للخطر.

كما ذكرت حكومة آبي أن التشريع مطلوب من أجل التصديق على معاهدة للأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة الدولية.

وبموجب هذا التشريع، يعاقب أعضاء الجماعات الإرهابية أو الجماعات الإجرامية المنظمة إجماليه 277 جريمة.

وأثار مشروع القانون معارضة شديدة من جانب المحامين والصحفيين وجماعات مدنية وغيرهم، إلا أنه تم تمريره في مجلس النواب منتصف مايو.