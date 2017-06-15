فيديو| شيما صابر تسخر من كوليبالي: «ماشي يدلل على نادي ياخده»

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سخرت الإعلامية شيما صابر، من أنباء رغبة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم النادي الأهلي «الهارب»، في العودة لناديه الاسكتلندي السابق، قائلة «قولنا قبل كده إن كوليبالي ده مش طبيعي وفيه حاجة في دماغه».

وأضافت شيما، خلال حلقة الأربعاء من برنامج «تايم أوت» الذي تقدمه على قناة «dmc sports»: «كوليبالي ماشي بيدلل على نادي ياخده، والله يستاهل».

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شيما صابر تعلق: انت ماشي تدلل على نادي ياخدك؟ والله تستاهل ????#شجع_مع_شيما pic.twitter.com/vwlYXpsKsb