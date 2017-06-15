الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 15 يونيو 2017
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 15 يونيو 2017
06:21 ص الخميس 15 يونيو 2017
القاهرة - (أ ش أ):
القاهرة : يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا دعا إليه النقيب عبدالمحسن سلامة لمناقشة أحداث بمبنى النقابة، على خلفية مناقشة مجلس النواب لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
القاهرة : ترفع لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية مذكرة إلى وزير السياحة يحيى راشد بمطالب القطاع السياحي فى تعديل لائحة الانتخابات السياحية.
أستانا: يشارك ممثلو وصناع قرار أكثر من 40 دولة من العالم العربي وأوروبا ورابطة الدول المستقلة في المنتدى الإقليمي الثاني للشبكات على هامش منتدى "أستانا الاقتصادي" الذي سيعقد في كازاخستان.
القاهرة : ينظم المجلس الأعلى للثقافة أمسية عن الشاعر الراحل فاورق شوشة، تحت عنوان "ليلة فى حب شوشة"، ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها قطاعات الثقافة تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقافة.
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