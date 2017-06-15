رسميًا.. ساوثهامبتون الإنجليزي يقيل المدير الفني «بويل»

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أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، عن فسخ تعاقده مع الفرنسي كلود بويل المدير الفني للفريق.

وتولى بويل، تدريب ساوثهامبتون الصيف الماضي خلفا لرونالد كومان قبل أن يقود القديسين لإنهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثامن، كما قاد أيضا لنهائي كأس الرابطة، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد.

وقال بيان على موقع النادي الرسمي: "يؤكد نادي ساوثامبتون لكرة القدم أنه قد انهى عقد كلود بويل".

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وأضاف البيان: "كل شخص في ساوثهامبتون يود أن يعرب عن شكره لكلود على عمله الشاق والتزامه هذا العام، وكان أبرز ما حدث في هذا الموسم يوما لا ينسى في ويمبلي في نهائي كأس الرابطة، وهو يوم سيتذكره به مشجعونا دائما، ونتمنى التوفيق لكلود في مستقبله".

وكشف البيان، أيضًا أن البحث عن بديل بويل قد بدأ بالفعل خلال الفترة الحالية، استعدادًا للموسم المقبل.