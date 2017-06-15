حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها حريق ببرج سكني في لندن واطلاق نار على موظفي بريد في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى احتجاجات في اليابان.

1- ارتفاع عدد ضحايا حريق لندن إلى 12 شخصا

اندلاع حريق هائل في أحد الأبراج السكنية بلندن اليوم (أ ف ب)

ارتفع عدد ضحايا الحريق، الذي شب في أحد الأبراج السكنية وسط العاصمة البريطانية لندن إلى 12 شخصا وذلك حسبما أعلنت الشرطة اليوم بعد أن كان الحديث في البداية عن وفاة 6 أشخاص فقط.

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2- مصابون في إطلاق النار على أعضاء في الكونجرس

أعضاء الكونجرس الأمريكي في واشنطن - أرشيفية (أ ف ب)

قالت الشرطة الأمريكية إنه تم نقل خمسة مصابين للمستشفيات، عقب حدوث إطلاق نار أثناء تدريب لنواب بالكونجرس من أجل مباراة كرة قاعدة "بيسبول" خيرية.

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3- استقالة رئيس الحكومة التشيكية من رئاسة الحزب الاشتراكي

رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا في براج - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن بوهوسلاف سوبوتكا رئيس الوزراء التشيكي استقالته من منصبه كرئيس للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

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4- مسلح يفتح النار على موظفي بريد في أمريكا

انتشار قوات الشرطة الفيدرالية في موقع الحادث اليوم (أ ف ب)

قال مسؤولون إن العديد من الضحايا نقلوا إلى المستشفى بعد أن فتح مسلح النار على منشأة تابعة لوكالة الخدمة البريدية المتحدة (يو بي أس) فى سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة.

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5- احتجاجات في اليابان ضد مشروع قانون مناهضة التآمر

مواطنة يابانية في احتجاجات اليوم بطوكيو (أ ف ب)

خرج مئات الأشخاص في اليابان للاحتجاج على مشروع قانون مثير للجدل يهدف لتجريم التآمر لارتكاب جريمة، فيما يحاول حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وشريكه في الائتلاف الحاكم الدفع من أجل تمرير مشروع القانون في البرلمان.

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