العرب اليوم: قطر تسحب قواتها من حدود إريتريا وتسمم المئات في الموصل

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

حجبت وزارة الثقافة والإعلام السعودية موقع تلفزيون قطر، وتعرض المئات لتسمم غذائي في مخيم للنازحين بالقرب من مدينة الموصل العراقية، وأعلنت قطر أنها سحبت قواتها لحفظ السلام من المنطقة الحدودية بين إريتريا وجيبوتي، وقتل جندي سعودي على حدود اليمن إثر انفجار لغم أرضي؛ كانت تلك أبرز الأحداث في العالم العربي، الأربعاء.

1- حجب مواقع تليفزيون قطر بالسعودية

حجب مواقع تلفزيون قطر - أرشيفية

حجبت وزارة الثقافة والإعلام السعودية موقع تلفزيون قطر، واعتبرته مخالفًا للوائح ونظام الوزارة، حيث تظهر عبارة "عفوا الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام في المملكة".

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2- تسمم غذائي في مخيم للنازحين بالقرب من الموصل

تسمم غذائي في مخيم للنازحين بالموصل اليوم (أ ف ب)

عانى المئات من أعراض تسمم غذائي في مخيم للنازحين بالقرب من مدينة الموصل العراقية. وأفادت تقارير بأن الأشخاص عانوا من أعراض التقيؤ والجفاف بعد وجبة الإفطار.

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3- قطر تسحب قواتها لحفظ السلام على الحدود بين إريتريا وجيبوتي

قطر تسحب قواتها لحفظ السلام

أعلنت قطر أنها سحبت قواتها لحفظ السلام من المنطقة الحدودية بين إريتريا وجيبوتي، لتعلق بذلك دورها كوسيط بين الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مصدر بوزارة الخارجية القول إن قطر أبلغت جيبوتي بقرارها دون أن يتم تقديم سببًا لهذا القرار.

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4- مقتل العشرات من "داعش" بريف حلب

ريف حلب - أرشيفية

قتل العشرات من مسلحي "داعش" بريف حلف إثر غارات جوية شنها الطيران السوري استهدفت التنظيم الإرهابي في ريف الرقة والريف الشرقي لمدينة حلب.

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5- مقتل جندي سعودي على حدود اليمن

انفجار - صورة أرشيفية

قتل جندي سعودي على حدود اليمن إثر انفجار لغم أرضي، حسبما أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي.

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