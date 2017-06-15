ترامب وميلانيا يزوران زعيم الأغلبية الجمهورية بالكونجرس "المصاب" في المستشفى

واشنطن - (د ب أ):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب بزيارة مفاجئة للمستشفى الذي يرقد به زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونجرس المصاب ستيف سكاليز.

وزار الرئيس، في عيد ميلاده الـ 71، النائب الجمهوري في مستشفى ميدستار واشنطن هوسبيتال سنتر.

وأحضر الرئيس وزوجته زهورا معهما.

وكانت الشرطة الأمريكية ذكرت أمس الأربعاء أنه تم نقل خمسة مصابين للمستشفيات، عقب إطلاق نار أثناء تدريب لنواب بالكونجرس قبل مباراة "بيسبول " خيرية.

وقالت الشرطة في منطقة الكسندريا بولاية فيرجينيا إنها تلقت استغاثة بوجود مسلح نشط الساعة 0709 صباحا بالتوقيت المحلي (1109 بتوقيت جرينتش) من منتزه في ضواحي واشنطن، حيث كان يجري النواب تدريبا من أجل مباراة خيرية مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكتب ترامب على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن زعيم الأغلبية الجمهورية "أصيب إصابات بالغة، ولكنه سوف يتعافى".

وأعلن ترامب أن المسلح مات متأثرا بجروح أصابته بها الشرطة.