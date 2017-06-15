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سعد الهلالي: «نحارب أي وصاية.. سيادة الإنسان فوق كل اعتبار»

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سعد الهلالي: «نحارب أي وصاية.. سيادة الإنسان فوق كل اعتبار» سعد الهلالي: «نحارب أي وصاية.. سيادة الإنسان فوق كل اعتبار»

التحرير

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قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مساء الأربعاء، إنه لا وصاية في اختيار الدين لأحد على آخر، مستكملًا: «دين ربنا في الدنيا إن الإنسان يختار دينه.. والدين الخاتم هو الإسلام».

أضاف الهلالي، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «أون لايف»، «نحارب الوصاية الوطنية والتاريخية وأي وصاية، المطلوب سيادة الإنسان التي أؤكد أنها فوق كل اعتبار».

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شدّد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على أنه «يجب محاربة الطائفية في كل فروع الحياة، وليس في الدين فقط، لأنها تؤدي إلى الفتن».

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التحرير

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