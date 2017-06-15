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وزير الري: الإسراف في استخدام المياه يُعرضنا لأزمة مائية

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وزير الري: الإسراف في استخدام المياه يُعرضنا لأزمة مائية وزير الري: الإسراف في استخدام المياه يُعرضنا لأزمة مائية

التحرير

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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه أقدم هذا العام على نشر سلسلة فيديوهات باسم «المسحراتي» كي تكون مناسبة لشهر رمضان الكريم، كما أن الوزارة ستحاول في كل مناسبة أن تقوم بعمل حملات توعية للمواطنين للحد من الإسراف في المياه.

أضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «TEN»، أن « لا تعاني من ندرة مياه، ولكن قد تتعرض لأزمة في المياه وندرة بشدة حال الإسراف في الاستخدام، وعدم استخدام المواطنين المياه بشكل صحيح وطرق سليمة».

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تابع: «عدد السكان بتاعنا بيزيد، كوباية المياه اللي كان بيشربها فرد، دلوقتي بيشربها 9، إحنا مش بنعاني من أزمة ولا حاجة بس ممكن نعاني من ندرة مياه حال الإسراف في الاستخدام».

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التحرير

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