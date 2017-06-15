حبس موظف بالجمارك لاتهامه بقتل منجد في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر محمد شاور، وكيل نيابة دسوق بكفر الشيخ، بأمانة سر حاتم عزيز سكرتير التحقيق، الأربعاء، بحبس "أحمد.م.ح"، 38 عامًا، موظف بجمارك الإسكندرية، ويقيم ببندر دسوق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل "محمد.ر.ع.س"، 65 عامًا، منجد، عمدًا، فى مشاجرة بينهما.

كما أمر وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار محمد قنطوش، رئيس نيابة دسوق الكلية، والمستشار أحمد عاشور المحامى العام لنيابة كفر اشيخ الكلية، بإخلاء سبيل "السيد م.ر.ع.س"، 25 عامًا، منجد، ونجل المجنى عليه، بضمان محل إقامته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كان اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بوصول إشارة من مستشفى دسوق العام، بوصول المجنى عليه المذكور، جثة هامدة، نتيجة إدعاء مشاجرة مع آخرين بمنطقة حي الكشلة، دائرة القسم، وبسؤال أهله اتهموا موظف الجمارك بالتعدي عليه بالركل بالقدم في البطن.

كشفت تحريات الرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونيه النقباء أحمد الزعفرانى، وفؤاد الفقى، وأحمد عصام، وفهمى الخطيب، عن مشاجرة وقعت بين المتهم المذكور، طرف أول، وبين المجنى عليه طرف ثان، لوجود خلافات فيما بينهم وصلت إلى حد التقاضى، بسبب المحل الخاص بالمجنى عليه، والقاطن بمنزل المتهم.

كما دلت التحريات تحت إشراف اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، أن المجنى عليه "طرف ثان"، مستأجر محل بمنزل المتهم بمنطقة حى الكشلة، لمدة 5 سنوات، قضى منهم عامين، ويرغب المتهم "طرف أول"، بطرده من المحل، لبناء برجًا بدلًا من المنزل.

وعن يوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى تعدى نجل المنجد "طرف ثان"، على المتهم موظف الجمارك "طرف أول"، بعصا، وأثناء محاولة المجنى عليه التدخل فى المشاجرة، ركله المتهم بقدمه فى بطنه أسفرت عن سقوطه في الأرض، وتبين أنه يعانى من أمراض مزمنه بالقلب.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2551 لسنة 2017 إدارى قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.