مصادر: تكتل "٢٥ -٣٠" يبحث تقديم استقالة جماعية من البرلمان

كتب - محمد سامي:

قالت مصادر إن تكتل "٢٥- ٣٠" البرلماني، يعقد اجتماعًا الآن لبحث البدائل المطروحة بعد إقرار مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي بموجبها تنتقل سيادة مصر على جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ مصراوي، أن الاجتماع يناقش عددًا من والأطروحات منها تقديم استقالة جماعية لأعضاء الائتلاف أو إعلان اعتصام مفتوح بالمجلس.

وأوضحت المصادر أن أحد الأعضاء اقترح رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لإبطال إقرار الاتفاقية.

كان نواب تكتل "25-30" أعلنوا رفضهم التصويت الذي جرى أمس، وانتهى بموافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة إعلامية بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، بسبب رفض الدكتور علي عبد العال - رئيس البرلمان، التصويت نداء بالاسم؛ وقالوا في مؤتمرهم: "كل الخيارات مطروحة أمامنا بما فيها الاستقالة".