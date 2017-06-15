انتحار عروس بعد 6 أشهر من الزواج في المنوفية.. وأهلها: "حماتها وجوزها السبب"

المنوفية - مروة فاضل:

أقدمت عروس بعد 6 أشهر من الزواج، على الانتحار، خنقًا بـ"إيشارب" داخل منزلها بقرية أبخاص في الباجور، بسبب خلافات زوجية.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث الباجور بانتحار "إيمان.م.ع"، ربة منزل خنقًا داخل شقتها بقرية أبخاص.

وعندما انتقل العميد السيد سلطان، مدير البحث الجنائي، وجد جثة ربة المنزل المذكورة معلقة على أحد أبواب "شقتها" مخنوقة بـ"إيشارب".

وكشفت تحريات المباحث أن ربة المنزل لم يمض على زواجها سوى 6 أشهر، موضحة أنها أقبلت على الانتحار بسبب خلافات مع زوجها وأهله، وتركت المنزل وأجبرها أهلها على العودة.

وأشارت التحريات إلى أن أهل الزوجة فوجئوا بتأخرها عن النزول من "الشقة"، فصعدوا إليها ليجدوها جثة هامدة.

واتهم أهل المتوفاة في محضر رسمي زوجها وشقيقه و"حماتها" و"حماها" بالتسبب في وفاة نجلتهم، وتولت النيابة التحقيق.

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