صور| أمانة العاصمة بحزب المحافظين تنظم اجتماعًا لمناقشة قضايا محورية على الساحة

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نظمت أمانة العاصمة بحزب المحافظين، منذ قليل، بمقر الحزب بمنطقة وسط البلد اجتماعا بحضور قادة الحزب وأعضاء اللجنة لمناقشة عددا من القضايا المحورية، التى تهم المصريين وموجودة على الساحة الإعلامية.

وكان على رأس حضور الاجتماع كل من الدكتور بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين، وأحمد الزعفرانى عضو الهيئة العليا والخبير الاقتصادى وأمين العاصمة خالد الشافعى وعمرو الشريف أمين العضوية المركزى وعادل عكاشة أمين جنوب القاهرة وثروت رشاد أمين شمال القاهرة وطارق محجوب أمين تنظيم العاصمة وأعضاء لجنة العاصمة.

وفى بداية الاجتماع رحب الأمين العام للحزب الدكتور بشرى شلش بالحضور جميعا، وأكد أن كل الأعضاء بالحزب هم عائلة أو أسرة واحدة والجميع يقدر النظام المؤسسى، وأشار "شلش" إلى أن هناك بيئة داخلية داخل الحزب تسمح بأن تترجم مشاعر وسلوكيات الأعضاء، وقد رأينا ذلك فى جروب عائلة المحافظين، وهو خير دليل على أننا نسيج واحد، وهذا هو السياق العام الذى نسير عليه فى بناء البيت الداخلى للمحافظين حتى يتمكن كل الأعضاء من تقديم أفضل ما لديهم لخدمة المصريين، فنحن حزب يعمل لكل المصريين.

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واستكمل "شلش"، نجتهد لتقديم أفضل ما لدينا لهذا الوطن وأعضاؤنا مشاركون فى ذلك، فلدينا رؤى وحلول لكثير من القضايا العالقة فى كافة مشاكل المصريين، فنحن لسنا بظاهرة مثل كثيرًا من المؤسسات التى تنشط فى مواسم معينة ثم تختفى.. نحن نشتغل ببطء ولا نعود إلى الخلف فنحن نبنى من حيث توقفنا.

وأشار أمين الحزب، إلى أن حزب المحافظين هو الوحيد الذى له هيئة دراسات برلمانية متخصصة، وعلى الرغم من أننا لا نمتلك 50 عضوا بالمجلس ولدينا فقط 6 نواب إلا أن هؤلاء النواب لهم نشاط غير مسبوق تحت القبة، وليسوا كمالة عدد، فلقد قدمنا 26.4 من أعمال المجلس.

واستطرد "شلش"، هناك من يسأل كيف 6 نواب فقط يمثلون حزب تحت القبة ويقدمون خدماتهم للمصريين؟.. نحن أول حزب تقدم باستجواب إلى وزير التربية والتعليم السابق بعد فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة، فالحزب يقوم بمناقشة كل مشاكل المصريين ونسهر لخدمتهم، شاركنا كل بيت مصرى فى همومه فمشاكلهم هى مشاكلنا فنحن على علم بنبض الشارع المصرى الداخلى.