10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

علّق الرئيس الأمريكي على حادث فيرجينيا الذي أسفر عن إصابة عضو بالكونجرس بطلق ناري. وقال: "نأسف لحدوث هذه المأساة، وأعربت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي عن حزنها العميق إزاء الخسارة المأسوية بسبب حريق لندن، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في الدوحة: "قطر دولة شقيقة والقطريون إخواننا ونحن هنا تضامنًا معهم"، وأكد يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن، إنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها دول عربية ضد قطر.

1- ترامب عن حادث إطلاق النار في فيرجينيا: نأسف لحدوث هذه المأساة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأربعاء (أ ف ب)

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث فيرجينيا الذي أسفر عن إصابة عضو بالكونجرس بطلق ناري. وقال: "نأسف لحدوث هذه المأساة، ووصف عضو الكونجرس ستيف سكاليس بـ"الصديق الحقيقي والوطني".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- رئيسة وزراء بريطانيا: حريق لندن "مأساوي"

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في باريس في 13 يونيو 2017 (أ ف ب)

أعربت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي عن حزنها العميق إزاء الخسارة المأسوية في الأرواح في برج جرينفيل السكني غرب لندن، الذي اجتاحه حريق صباح الأربعاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- وزير خارجية تركيا: نحن هنا في قطر تضامنًا معها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمينًا) ووزير وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو (يسارًا) في بروكسل في 25 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات في الدوحة، "قطر دولة شقيقة والقطريون إخواننا ونحن هنا تضامناً معهم".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: لدينا أمل في حدوث تقدم "أمريكي-روسي" بشأن دمشق

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا في موسكو في 8 يونيو 2017 (أ ف ب)

توقع مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا عقد جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في جنيف في يوليو، وقال إنه يأمل في حدوث تقدم "أمريكي-روسي" بشأن الملف السوري خلال اجتماع مجموعة العشرين مطلع الشهر نفسه.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- عمدة لندن: الكثير من الأسئلة حول سبب اندلاع حريق لندن

عمدة لندن صادق خان في لندن في 6 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال عمدة لندن صادق خان إنه يتوقع الكثير من الأسئلة حول سبب اندلاع حريق في مبنى بغرب لندن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، حيث قال شهود عيان إن الحريق امتد سريعا في أنحاء المبنى المؤلف من 24 طابقا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- وزيرة الأسرة الألمانية: لا ينبغي لنا أن ننتظر حتى يصبح الشباب متطرفين

وزيرة الأسرة الألمانية الجديدة كاتارينا بارلي في برلين الأربعاء (أ ف ب)

قالت وزيرة الأسرة الألمانية الجديدة كاتارينا بارلي في برلين: "لا ينبغي لنا أن ننتظر حتى يصبح الشباب متطرفين"، مؤكدة ضرورة تعزيز الوقاية من التطرف حيثما تزيد خطورة الوقوع فيه، مثل المدارس والإنترنت وداخل السجون.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: مصر 20 % من إجمالي الألغام المزروعة حول العالم

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا في نيويورك في 5 مايو 2017 (أ ف ب)

قال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إن مصر تعد أحد أكثر دول العالم تضرراً من الألغام والأثار المترتبة عليها، حيث يوجد ما يربو على 22.7 مليون لغم وأجسام أخرى قابلة للانفجار تم زرعها في الأراضي المصرية إبان الحرب العالمية الثانية، بما يزيد على 20% من إجمالي الألغام المزروعة حول العالم

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- سفير الإمارات لدى واشنطن: لا يوجد جانب عسكري للتحركات ضد قطر

سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة في نيويورك في 24 سبتمبر 2015 (أ ف ب)

قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة إنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها قوى عربية ضد قطر، لكنه أشار إلى أنه من الممكن فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية عليها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- أمير مكة المكرمة: لم نمنع مسلمًا من دخول المسجد الحرام

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل - أرشيفية

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة أن المملكة العربية السعودية لم تمنع مسلمًا من دخول المسجد الحرام وأداء العبادات، مشددًا على حرص المملكة على تقديم كل الخدمات والتسهيلات لقاصدي هذه البقعة المقدسة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- وزير العدل الأمريكي: أي إشارة إلى تواصلي مع الكرملين "كذبة مروعة ومقيتة"

وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز في واشنطن في 13 يونيو 2017 (أ ف ب)

نفى وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز خلال جلسة استماع بالكونجرس عقد أي لقاءات سرية مع مسؤولين روس بأحد فنادق واشنطن. وقال سيشنز للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي إن أي إشارة إلى تواصله مع الكرملين هي "كذبة مروعة ومقيتة."

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة