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فيديو| ضياء السيد: كوبر مدرب كبير.. «مش عايزين خناقات»

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فيديو| ضياء السيد: كوبر مدرب كبير.. «مش عايزين خناقات» فيديو| ضياء السيد: كوبر مدرب كبير.. «مش عايزين خناقات»

التحرير

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طالب ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب ، الجمهور بالكفّ عن الخناقات -على حد وصفه- على خلفية هزيمة الوطني أمام نظيره التونسي، في الجولة الأولى من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019.

وأضاف «السيد»، خلال تصريحاته لقناة sports، أن البعض يهاجم هيكتور كوبر واختياراته، وكان على اتحاد الكرة أن يعلن رسميًا عن الخطة التي يلعب بها منتخبنا عقب بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، حتى يعرف الجمهور الطريق الذي يسير به المنتخب.

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وتابع: الإدارة الفنية لمباراة تونس كانت سيئة، مشيرًا إلى أن «كوبر» ينقصه بعض الأشياء، لكنه في النهاية مدرب كبير جدًا، ولدينا لاعبون رائعون قادرون على النجاح.

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التحرير

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