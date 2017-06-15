فيديو| ضياء السيد: كوبر مدرب كبير.. «مش عايزين خناقات»

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طالب ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، الجمهور بالكفّ عن الخناقات -على حد وصفه- على خلفية هزيمة المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي، في الجولة الأولى من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019.

وأضاف «السيد»، خلال تصريحاته لقناة dmc sports، أن البعض يهاجم هيكتور كوبر واختياراته، وكان على اتحاد الكرة أن يعلن رسميًا عن الخطة التي يلعب بها منتخبنا عقب بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، حتى يعرف الجمهور الطريق الذي يسير به المنتخب.

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وتابع: الإدارة الفنية لمباراة تونس كانت سيئة، مشيرًا إلى أن «كوبر» ينقصه بعض الأشياء، لكنه في النهاية مدرب كبير جدًا، ولدينا لاعبون رائعون قادرون على النجاح.