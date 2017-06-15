إيناسيو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان

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أعلن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة أسوان غدا، في الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.
ضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش.
الدفاع : شوقي السعيد وعلي جبر ومحمود حمدي وحسني فتحي وأحمد فتوح.
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الوسط : طارق حامد وأحمد توفيق ومعروف يوسف ومحمود دونجا ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد رفعت ومحمد مسعد ومصطفي فتحي.
الهجوم : باسم مرسي وستانلي وإيمانويل مايوكا.
كما شهدت القائمة استبعاد كل من: محمد مجدي وإبراهيم صلاح وإسلام جمال وصلاح ريكو وأحمد جعفر وحسام باولو وأيمن حفني ومحمد ناصف وعلي فتحي وأسامة إبراهيم.