برلمانيون روس: موسكو لن تترك توسيع العقوبات الأمريكية عليها دون رد

موسكو - أ ش أ:

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أن روسيا لن تترك دون رد قرار توسيع العقوبات الأميركية ضد بلاده.

وقال جباروف، لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "يجب علينا أن ننتظر القرار النهائي في الكونجرس ومعرفة رد فعل رئيس الولايات المتحدة، ولكن إذا تم اعتماد القانون، فنحن لن نترك هذا دون رد".

كما أعلن في وقت سابق رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، أن موقف مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات ضد روسيا لا يتناسب مع الوضع في العالم ولا مع الوضع في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتفترض العقوبات المقترحة ضد روسيا تخفيض المدة القصوى لتمويل سوق البنوك الروسية التي تخضع للعقوبات إلى 14 يوما، و شركات النفط والغاز الخاضعة للعقوبات إلى 30 يوما.

وتقرر أن يقدم وزير الخزانة الأمريكية إلى الكونجرس تقريرا يصف الآثار المحتملة لانتشار العقوبات على الدين السيادي الروسي.

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