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ماكرون يبحث في المغرب عدة قضايا بينها أزمة الخليج

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مصراوي Masrawy

ماكرون يبحث في المغرب عدة قضايا بينها أزمة الخليج

01:10 ص الخميس 15 يونيو 2017

ماكرون يبحث في المغرب عدة قضايا بينها أزمة الخليج

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرباط - (د ب أ):

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المغربية الرباط في أول زيارة رسمية له إلى شمال افريقيا.

وحضر الرئيس الفرنسي مأدبة إفطار رمضاني مع العاهل المغربي محمد السادس وأجرى معه محادثة منفردة.

ومن المنتظر أن يعقد ماكرون اجتماعا مع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني ورئيسي غرفتي البرلمان المغربي.

وتعتبر الزيارة التي تستمر لمدة يومين، بمثابة تعارف شخصي بين ماكرون والملك محمد السادس، وحضر ماكرون إلى المغرب بصحبة زوجته بريجيت لكن لم يرافقه وفد اقتصادي في زيارته.

وستتناول محادثات الجانبين قضايا بينها الأزمة الراهنة في الخليج، بعد قطع مجموعة دول خليجية وعربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

يذكر أن فرنسا تتعاون بشكل وثيق في مجال الأمن مع مستعمرتها السابقة، وتمثل ذلك في مساعدة هيئات مغربية في التحقيقات التي أجرتها السلطات الفرنسية في أعقاب هجمات باريس، في نوفمبر 2015، حيث كان اثنان من منفذي الهجمات يحملان الجنسية المغربية.

وتأتي زيارة ماكرون في وقت يشهد اضطرابات في المغرب، حيث شهدت مدينة الحسيمة الساحلية مؤخرا مظاهرات لألاف من الشباب خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اجتماعية.

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