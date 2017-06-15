رئيس قناة دريم: الإبراشي حصل على إجازة وليس ممنوعا من الظهور

التحرير

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قال الدكتور محمد خضر رئيس قناة دريم فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن ما يُثار حول منع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء" من الظهور بعد مداخلة الفريق أحمد شفيق فى حلقة أول من أمس الثلاثاء ليس لها أساس من الصحة وشائعات مغرضة ليست صحيحة على الإطلاق.

وأضاف خضر أن الإبراشي حصل على إجازة لمدة يومين وسيعود للظهور على الشاشة يوم الجمعة المقبلة، متابعًا: "البعض يحاول إثارة شائعات ويتداول أقاويل غير صحيحة على الإطلاق".

وتابع رئيس قناة دريم لـ"التحرير" أن الإبراشي حضر أمس الأربعاء حفل الإفطار الذى أقامته وزارة الخارجية بحضور الوزير سامح شكري فى وجود عدد من الشخصيات العامة، وكانت هناك مناقشات دائرة بين الحضور عقب الإفطار استمرت حتى الساعة التاسعة ونصف مساءً وهو ما كان سببًا فى تأخره عن موعد الهواء، مشيرًا إلى أن الإبراشي قرر الحصول على يومين راحة لاسيما أنه لم يحصل على إجازة منذ بداية شهر رمضان الكريم، منوها بأنه لاتوجد أيه مشكلة على الإطلاق تمنع الإبراشي من الظهور على الهواء، مستطردا: "محدش بيوقف حد دلوقتي".

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وكانت قناة دريم أذاعت مساء أمس الأربعاء، حلقة مسجلة فى برنامج العاشرة مساءً ولم يظهر الإعلامي وائل الإبراشي لتقديم حلقة برنامجه على الهواء مباشرة.

يشار إلى أن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، أجرى مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء"، وأكد خلال تصريحاته أن جزيرتي "تيران وصنافير" مصريتان.

ووافق البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مـصـر والسعودية العام الماضي والتي تشتمل نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.