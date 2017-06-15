بحضور مسئولي «العدل».. «الطب الشرعي» تقيم حفل إفطار للعاملين بها

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نظمت مصلحة الطب الشرعي برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد حفل إفطار أمس الأربعاء حضره المستشار صلاح رزقانه مساعد وزر العدل لشئون الطب الشرعي، وعدد من المستشارين أعضاء المكتب الفني لمساعد الوزير، وأعضاء المكتب الفني لرئيس مصلحة الطب الشرعي.

وتوجه الدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي بالشكر إلى جميع العاملين بالمصلحة نظير جهودهم خلال العام الماضي، مشيدا بدور وزارة العدل في رفع كفاءة مصلحة الطب الشرعي.

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وأشاد عبدالحميد بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات للطب الشرعي في إنشاء عيادات للعنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إحضار أحدث الأجهزة للكشف عن السموم والمخدرات، لافتا إلى أهمية الشراكة بين الطب الشرعي وهيئة الإسعاف المصرية المستمرة والتنسيق فيما بينهما في الكوارث الجماعية، مما يؤدي إلى إنجاز أسرع أكثر دقه للعمل في تلك الأوقات العصيبة.

وشارك فى حفل الإفطار ميرنا بو حبيب مممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجرمية والمخدرات، والدكتور أشرف العشماوي ممثل هيئة الإسعاف المصرية، ووكيل وزارة الصحة للطب الوقائي الدكتورعمرو قنديل، ومساعد وزير الصحة للزمالة المصرية الدكتور عمرو عبد الهادي.