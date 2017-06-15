فيديو| تامر عبد المنعم عن دخوله الإعلام بالواسطة: «قدراتي ساعدتني»

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أكد الإعلامي تامر عبد المنعم، أن دخوله الوسط الإعلامي لم يكن بالوسطة، وذلك خلال رده على تساؤل الإعلامية بسمة وهبة، :"ناس كتير بتقول إنك دخلت الإعلام بالواسطة".

وقالت بسمة، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": "ناس كتير بتقول إن دخول الفنان تامر عبد المنعم، للوسط الإعلامي جاء بالواسطة، حيث إن أخاه يعمل نائبًا لرئيس تحرير الأهرام، كما أنه نجل الكاتب محمد عبد المنعم المستشار الصحفي للرئيس الأسبق حسني مبارك".

فرد عبد المنعم: "اترفدت من قناة دريم عام 2002، بسبب خطأ ارتكبته على الهواء مباشرةً، وحينها كان لوالده نفوذ كبير في الوسط الإعلامي"، مؤكدًا أن تدخل والده كان سيضره كثيرًا.

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وتابع: "أبويا عمره ما ساعدني في أي حاجة ولا أتوسطلي، وكله بقدراتي وإمكانياتي، وأنا اللي دخلت المجال الإعلامي بنجاحي".