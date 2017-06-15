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ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في بورسعيد

12:59 ص الخميس 15 يونيو 2017

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في بورسعيد

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل "مصراوي"، اليوم الخميس، على أسماء الطلاب العشر أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد.

وجاء في المركز الأول الطالب "أكرم عبد الرازق"، مدرسة القناة الإعدادية بنين، والثاني نورهان سعد بدران، مدرسة ليسيه الحرية، والثالث "عمرو محمد عبد الرازق"، مدرسة الفيروز الخاصة، والرابع "نورهان بدران"، مدرسة هيئة قناة السويس، وفي المركز الخامس "حلا عمرو إبراهيم"، مدرسة بورسعيد الرسمية للغات.

كما حصلت على المركز السادس "نورهان احمد الخياط"، مدرسة القناة الإعدادية بنات، والسابع "ندي وائل سمير"، مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، والثامن "مريم ضياء الدين عبد الله"، مدرسة الراعي الصالح، والتاسع "نورهان عادل أبو العلا"، مدرسة سانت ماري، وجاء في المركز العاشر "مارك عادل جريس"، مدرسة سانت ماري.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد اعتمد، مساء أمس الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.75%.

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مصراوي Masrawy

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