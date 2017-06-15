بالصور.. أهالي الزقازيق يسكبون "الشاي" على وجه نجل "مرسي"

الشرقية – فاطمة الديب

أقدم العشرات من أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، على الاعتداء على أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسكبوا أكواب الشاي على وجهه، بعدما هددهم بسجنهم فور خروج والده من السجن.

كان عشرات الشباب، قد تجمعوا أمام بوابة قصر ثقافة الزقازيق بالقرب من مبني ديوان عام المحافظة، لإنهاء استعداداتهم لتنفيذ إحدى المسرحيات، وتصادف مرور نجل الرئيس الأسبق، الذي يمتلك "شقة" في الشارع ذاته.

ونشبت مشادة كلامية بين أحد الشباب ونجل الرئيس الأسبق، تطورت إلى تهديد الأخير لهم، بأن والده سيخرج من السجن ويقوم بسجنهم وإعدامهم جميعًا، فما كان منهم إلا أن اعتدوا عليه بالضرب وسكب الشاي المغلي على وجهه.

من جانبه، نفى مصدر أمني بقسم ثان الزقازيق، تلقي أية محاضر بشأن الواقعة.

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