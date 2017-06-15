بالصور.. أهالي الزقازيق يسكبون "الشاي" على وجه نجل "مرسي"
بالصور.. أهالي الزقازيق يسكبون "الشاي" على وجه نجل "مرسي"
12:54 ص الخميس 15 يونيو 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور – تظاهرة بالإسكندرية احتجاجًا على موافقة البرلمان على اتفاقية
الشرقية – فاطمة الديب
أقدم العشرات من أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، على الاعتداء على أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسكبوا أكواب الشاي على وجهه، بعدما هددهم بسجنهم فور خروج والده من السجن.
كان عشرات الشباب، قد تجمعوا أمام بوابة قصر ثقافة الزقازيق بالقرب من مبني ديوان عام المحافظة، لإنهاء استعداداتهم لتنفيذ إحدى المسرحيات، وتصادف مرور نجل الرئيس الأسبق، الذي يمتلك "شقة" في الشارع ذاته.
ونشبت مشادة كلامية بين أحد الشباب ونجل الرئيس الأسبق، تطورت إلى تهديد الأخير لهم، بأن والده سيخرج من السجن ويقوم بسجنهم وإعدامهم جميعًا، فما كان منهم إلا أن اعتدوا عليه بالضرب وسكب الشاي المغلي على وجهه.
من جانبه، نفى مصدر أمني بقسم ثان الزقازيق، تلقي أية محاضر بشأن الواقعة.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته في مياه بحر "مويس" بالشرقية
-
ضبط مسجل خطر أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله في الشرقية
-
رئيس الوزراء يخصص قطعة أرض لإقامة قصر ثقافة بالشرقية
-
السجن سنتين وكفالة 1000 جنيه لأشخاص متهمين بالاستيلاء على أراضٍ بالشرقية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالفيديو- حقيقة ظهور "حورية البحر" بالقرب من شواطئ أسترالياهو وهي
-
طائرة "مصر للطيران" الجديدة تصل القاهرة اليومأخبار
-
خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنتهأخبار
-
بالصور- "جنازة الرفاعي".. "السيدة زينب" حزينة على أشهر كبابجي بالقاهرةأخبار
-
صباحي لمصراوي: سنواصل النضال بالطرق السلمية ضد اتفاقية "تيران وصنافير"أخبار
-
بعد موافقة البرلمان.. ما هو مصير أحكام مصرية "تيران وصنافير"؟أخبار