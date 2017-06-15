الحزب الحاكم في رومانيا يسحب الثقة من رئيس الوزراء جرينديانو
الحزب الحاكم في رومانيا يسحب الثقة من رئيس الوزراء جرينديانو
12:52 ص الخميس 15 يونيو 2017
رئيس الوزراء سورين جرينديانو
بوخارست - (د ب أ):
سحب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا وشريكه الأصغر، حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين "إيه.إل.دي.إي"، اليوم الأربعاء، الثقة من رئيس الوزراء سورين جرينديانو، وسط اشتداد خلاف بينه وبين قيادات حزبه، حسبما أفادت وكالة أنباء "ميديافاكس".
وتأتي هذه الخطوة ضد جرينديانو، الذي تولى المنصب بعد انتخابات 11 ديسمبر، بعد خلاف مع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو دراجنيا.
وظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي يضغط على جرينديانو كي يستقيل، مشيرا إلى أنه فشل في الوفاء بالتعهدات الانتخابية. ورفض رئيس الوزراء التنحي.
ويسيطر دراجنيا على الحزب، لكن لا يمكن من الناحية القانونية أن يصبح رئيسا للوزراء بسبب إدانة جنائية تتعلق باحتيال انتخابي.ورغم ذلك،وصرح علانية بأنه يعتزم تولي رئاسة الحكومة .
وبعد تولي جرينديانو رئاسة الحكومة بفترة قصيرة أعدت الحكومة قانونا يهدف إلى تسهيل قواعد تولي المناصب الحكومية، ويُشار إلى أن هذا القانون مفصل خصيصا للسماح لدراجنيا بتولي منصب رئاسة الوزراء.
وتسببت هذه الخطوة في اندلاع احتجاجات ضخمة ضد الفساد في بوخارست وشتى أنحاء رومانيا، مما أضطر الحكومة إلى إلغاء القانون.
ويعتقد مراقبون سياسيون أن دراجنيا غير مسرور لأن جرينديانو ، 43 عاما، الذي كان ينظر إليه في البداية باعتباره دمية في يده، بدأ في إظهار علامات على الاستقلال واكتساب شعبية.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تركيا حرمته من الجنسية.. لاعب كرة سلة يصف أردوغان بـ"هتلر القرن"
-
رومانيا تسير رحلات قطار لإسطنبول وصوفيا وسالونيك في يونيو المقبل
-
عشرات آلاف الرومانيين يتظاهرون مجددًا للمطالبة بإقالة الحكومة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
صحف السعودية تقطع صمتها بعد إقرار الاتفاقية: "تيران وصنافير سعودية"أخبار
-
مرتضى منصور يهاجم حسام حسن.. ويؤكد: لم أشاهد مباراة مصر وتونسرياضة
-
الرسالة الأخيرة.. تكشف السبب الحقيقي لانتحار طالب الثانوية العامةأخبار
-
من التظاهر لـ"التفاوض".. قصة 90 دقيقة من مسيرة "تيران وصنافير" بوسطأخبار
-
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق "مول مصر" إلى 3 أشخاصأخبار
-
بالفيديو.. حيلة لـ تبريد أي مشروب بأقل من دقيقتينفنون